Другим лідером він назвав Путіна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у світі є лише два лідери - він сам та кремлівський правитель Путін.

Як передає Hurriyet, під час вчорашньої зустрічі з молоддю політика запитали, чим він завдячує успіхам у дипломатичних відносинах. У відповідь він почав говорити про Путіна:

"Наразі серед світових лідерів нас двоє. Є тільки я і Путін. Я кажу це не тому, що я - це я, я кажу це як факт. 22 роки - це термін перебування на посаді цього бідолахи. У Путіна стільки ж".

Також Ердоган оцінив політичну ситуацію в Німеччині. За його словами, після Ангели Меркель політика у країні "закінчилася", однак одним з його улюблених лідерів є інший колишній канцлер - Герхард Шредер.

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"Шредер не пив пиво за моїм столом під час Рамадану. Він також час від часу відвідує Туреччину. У Шредера інше місце в німецькій політиці. Я сподіваюся, що в Туреччині будуть такі політики, як Шредер", - додав президент.

Відносни Туреччини та Росії

Нагадаємо, що Анкара підтримує українську боротьбу за незалежність, водночас зберігаючи відносини з Москвою. Раніше міністр закордонних справ РФ Лавров критикував Туреччину за надання військової допомоги ЗСУ.

Ердоган прагне виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Він неодноразово пропонував провести таку зустріч у Туреччині.

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