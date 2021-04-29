В ході обшуків слідчі вилучили електронні пристрої Руді Джуліані.

ФБР провело обшуки у квартирі та офісі екс-адвоката Дональда Трампа і колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані.

Обшуки відбулися в Нью-Йорку по справі щодо його ділових зв'язків з Україною, пишуть The Guardian та BBC.

За даними The Times, слідчі вилучили електронні пристрої Джуліані.

Факт обшуку підтвердив його адвокат Роберт Костелло, але офіційно влада про них не повідомляє.

Що цьому передувало

Руді Джуліані вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні. Йому не були пред'явлені звинувачення, сам він заперечував, що здійснював правопорушення та називав розслідування "чисто політичним переслідуванням".

Головним чином американських прокурорів цікавить, хто і як в Україні допомагав Джуліані шукати компромат на політичних опонентів Трампа під час останньої президентської кампанії, насамперед проти чинного президента Джо Байдена.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора