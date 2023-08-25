Останнім часом Пригожин знаходився у постійній боротьбі з російською державою.

Під час своєї останньої поїздки до Африки Євген Пригожин намагався врятувати свою військово-комерційну імперію від російського ГРУ, яке намагається перебрати на себе роль "Групи Вагнера" на континенті. Про це пише Financial Times.

За два дні до своєї смерті Пригожин опублікував відео, записане десь у Африці, імовірно в Республіці Малі. В ньому він зокрема пообіцяв зробити Африку ще більш вільною.

Червневий заколот поставив під сумнів здатність Пригожина бути неофіційним емісаром Росії на континенті. Оскільки більшість бойових сил ПВК "Вагнера" в Україні або приєдналися до Міністерства оборони РФ, або поїхали додому. За словами джерела Financial Times, у Пригожина залишився лише невеликий контингент, який він планував базувати в Центральноафриканській Республіці.

Відео дня

"Вони дозволили йому везти в Африку скільки завгодно людей. Близько 1000 зголосилися, і 500 вже передислокувалися. Тож вони починали спочатку, і якби [Пригожин] вижив, він би придумав якийсь спосіб зрештою знову стати перед Путіним і сказати: "Подивіться, що я зробив в Африці", – розповів журналістам його давній знайомий.

Люди, обізнані із ситуацією розповіли, що поїздка Пригожина до Африки цього тижня, можливо, була викликана бажанням завадити ГРУ, службі зовнішньої розвідки російської армії, взяти під контроль його операції.

Цього тижня високопосадова делегація російської армії, включаючи заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова, якраз відвідала Лівію, щоб зустрітися з Халіфом Хафтаром, прокремлівським лідером Лівійської національної армії, який контролює схід країни.

Найманці Вагнера воюють разом із військами Хафтара з моменту його невдалої спроби захопити столицю в 2019 році. Бійці Вагнера залишаються в північноафриканській країні, де навчають людей Хафтара системам озброєння.

Але навіть якщо російська армія справді взяла на себе операції Вагнера, вона навряд чи зможе повністю відтворити свої операції під керівництвом Пригожина, сказав один із співрозмовників видання, близький до російського міністерства оборони.

Смерть Пригожина – останні новини

Як раніше писав УНІАН, Євгена Пригожина могли ліквідувати саме тому, що він представляв тривалу загрозу для правлячого режиму в Росії. Деякі джерела стверджують, що "начальник" боявся появи Пригожина в якості кандидата на виборах.

Розвідка Британії припускає, що смерть Пригожина матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "вагнерівців". Зокрема його особисті характерні риси гіперактивності, виключної зухвалості, спрямованості на результат і надмірної жорстокості впливали на "вагнерівців", і малоймовірно, що наступник може з ними зрівнятися.

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