Санкції проти російського енергетичного сектору швидко змусять Москву переглянути свою агресивну поведінку.

15 квітня президент Джо Байден запровадив довгоочікувані санкції проти Росії, звинувативши Кремль у хакерських атаках SolarWinds, які призвели до проникнення в системи урядових відомств США і приватних компаній. Санкції також націлені проти російської кампанії з поширення дезінформації. Вони також посилюють покарання Москви за окупацію Криму, а також за нещодавнє стягування російських військ до українського кордону. 10 російських дипломатів були вислані зі США.

Однак, всі пакети санкцій не змогли стримати дедалі агресивнішу поведінку Росії проти України, - пише на сторінках Forbes науковий співробітник Atlantic Council і засновник International Market Analysis Аріель Коен. На його думку, доказом цього служить нещодавнє російське перекриття доступу до Азовського моря, а також частини Чорного моря нібито заради "військових навчань". І все це порушує міжнародний закон.

Читайте такожThe Telegraph: Відчуття безпеки після відходу військ Росії від України оманливеПрес-секретар Департаменту США Нед Прайс назвав російську поведінку "черговою неспровокованою ескалацією поточної кампанії Москви з підриву й дестабілізації України". Хоч Росія оголосила про кінець "навчань", через які вона нібито стягнула до кордонів України понад 100 тисяч солдатів, спровокувавши страх перед початком війни, вона може повернути ці війська, щоб погрожувати сусіду знову, якщо політична ситуація зміниться. Можливо Москва почала відводити свої сили перед самітом НАТО, який пройде в червні. Зловісна поведінка Росії в регіоні й глобальні кібератаки будуть головною темою для обговорення на зустрічі союзників.

Автор нагадує, як президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна "вбивцею". А Білий дім критикував Москву за те, як вона поводиться з опозиціонером Олексієм Навальним. Разом з тим, схоже, що Байден і Путін готові працювати разом у питанні боротьби зі зміною клімату. Нещодавно на кліматичному саміті, організованому Білим домом, Путін заявив, що Росія "щиро зацікавлена у пожвавленні міжнародної співпраці у пошуках ефективних рішень для проблеми зміни клімату, а також всіх інших важливих викликів". А Байден у п'ятницю відповів, що він був "зворушений" закликом Путіна до світової співпраці.

Втім, ситуація далека від розв'язання. Володимир Путін пропонує провести нову "Ялтинську конференцію" за участі п'яти постійних членів Ради безпеки ООН: Китаю, США, Великої Британії й Франції. На ній ці країни повинні були б домовитися про нові правила для глобальної безпеки. Якщо Путін не отримає те, що захоче, швидше за все, якого армія знову з'явиться на сцені. Путін добре знає, що сама лише погроза військовим конфліктом може бути розмінною монетою на переговорах.

Але така поведінка Москви буде вимагати від США і європейських союзників іншого, більш болючого покарання. Таким покаранням автор вважає санкції проти російської енергетики. Обмеження нафтового і газового секторів - серця російської економіки - може виявитися достатньо нищівним, щоб змусити Путіна переглянути свої наміри.

"Обмеження на продаж технологій, необхідних для розвідки й видобутку нафти й газу, запровадження мит або повного ембарго на експорт енергоносіїв, а також штрафи й замороження активів російських фінансових компаній, інститутів й інвестицій може досягти цієї мети", - вважає Коен.

Читайте такожThe Telegraph: Європа ніяк не зрозуміє, що вона вже на війні з РосієюРосія серед найбільших виробників нафти й природного газу. Її великі запаси енергоносіїв поступаються лише США і не на багато відстають від Саудівської Аравії. В 2020 році Москва заробила на експорті нафти більше 70 мільярдів доларів. А на доходи від продажу нафти й газу припадало 36% федерального бюджету в 2018-му. Російський енергетичний сектор гостро залежить від Європи як ринку збуту. В 2018-му 60% російської нафти й 75% газу були продані європейським клієнтам.

Звісно, Москва рада вислати дипломатів США й заборонити американським чиновникам приїжджати в країну у відповідь на рішення адміністрації Байдена вигнати російських шпигунів. Але санкції, націлені проти енергетики, "вдарять Росію в болюче місце".

Новий санкційний режим також може також вплинути на нафтових трейдерів. У США є для цього вплив на міжнародне регулювання й фінансова влада. Також Вашингтон повинен запропонувати підтримку союзникам в Європі у єдиному фронті проти Росії. США можуть запровадити санкції проти російських нафтохімічних компаній, які імпортують американські технології для розвідки й видобутку енергоносіїв, а також технологічні компоненти на основі американських патентів. Америка може сильно обмежити інвестування в російську нафтову, газову, нафтохімічну індустрії. Таким чином, потенційна війна проти України втрачає привабливість.

Читайте такожThe Economist: Захід може відібрати у Росії гроші на війну з УкраїноюПоточний режим санкцій не достатній, щоб вплинути на російську поведінку, як показали кібератаки, агресія біля українських кордонів, а також в Чорному і Азовському морях. Подальші санкції будуть жорсткою відповіддю на великий виклик. Але через зростання зухвалості Росії всі інструменти в руках політиків повинні бути напоготові включно з потужним пакетом санкцій проти російського енергетичного сектору.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань