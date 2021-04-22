НАТО продовжить зберігати пильність і відстежувати ситуацію.

Заява Росії про відведення військ від українського кордону є важливою і своєчасною.

Про це заявив представник Альянсу в коментарі Reuters.

Разом із тим НАТО продовжить зберігати пильність і відстежувати ситуацію.

"Будь-які кроки до деескалації з боку Росії важливі й давно назріли. НАТО зберігає пильність, і ми продовжимо уважно стежити за невиправданим нарощуванням російської військової потужності в Україні і біля її кордонів", - сказав чиновник.

Він також сказав, що НАТО підтримує Україну, яка не є членом Альянсу, і закликав Росію вивести всі свої сили з території нашої держави.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

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Автор: Олександр Топчій