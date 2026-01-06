Робота над формуванням документа щодо гарантій безпеки для України завершена, - Віткофф

Спецпосланець Трампа зазначив, що було досягнуто значного прогресу в декількох напрямках роботи.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що роботу над протоколами безпеки для України завершено. Про це він написав в соцмережі Х.

Віткофф розповів, що американська делегація зустрілася в Парижі з представниками "Коаліції бажаючих" та українськими чиновниками. Він додав, що до складу делегації США увійшли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Грінкевич, посол Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Груенбаум.

За словами спецпосланця Трампа, була зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Ми досягли значного прогресу в декількох ключових напрямках роботи, включаючи нашу двосторонню рамку гарантій безпеки та план процвітання. Коаліція також опублікувала заяву, в якій виклала свою рамку гарантій безпеки. Ми згодні з Коаліцією, що міцні гарантії безпеки та надійні зобов'язання щодо процвітання необхідні для довгострокового миру в Україні, і ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямку", - написав Віткофф в соцмережі.

Він зазначив, що це важливо, оскільки українці мають бути впевнені, що якщо війна закінчиться, то цього разу це буде назавжди.

"Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, що важливо, щоб народ України знав: коли це закінчиться, воно закінчиться назавжди", - заявив Віткофф.

При цьому спецпосланець Трампа додав, що представники США та України дуже близькі до укладання угоди щодо процвітання країни після війни. Віткофф зазначив, що це відкриє нові можливості для українців.

"Але ми також вважаємо, що критично важливо, що ми дуже-дуже близькі до завершення настільки ж солідної угоди про процвітання, якої жодна країна ніколи не бачила після подібних конфліктів. Це, в ідеалі, відкриє величезні, величезні можливості для українського народу", - додав спецпосланець Трампа.

Окрім цього, Віткофф поділився, що сьогодні ввечері та завтра буде продовжено обговорення з українською делегацією угоди. Він висловив надію, що "в найближчому майбутньому вдасться досягти додаткового позитивного прогресу".

Переговори щодо завершення війни: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що постпред США при НАТО Метью Вітакер висловив думку, що переговори стосовно гарантій безпеки для України близькі до прориву. Він додав, що ця рамкова угода здатна прокласти шлях до миру з РФ. Ці слова Вітакер промовив до початку зістрічей в Парижі. Він додав, що до "Коаліції бажаючих" входять 50 країн-союзників, які погодяться на певні рамки безпеки для України, США також входять до списку цих країн.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання іноземного контингенту в Україні після завершення війни. За словами Макрона, на саміті були узгоджені механізми моніторингу режиму припинення вогню в Україні, які забезпечуватимуть США. Президент Франції зазначив, що першою лінією стримування російської агресії стануть ЗСУ, їхня чисельність становитиме 800 тисяч осіб після припинення вогню.

