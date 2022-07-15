Російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар по цивільній інфраструктурі та мирним мешканцям Вінниці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

"Генсек вражений сьогоднішнім ракетним обстрілом Вінниці, в результаті якого, за повідомленнями, загинули щонайменше 22 людини, в тому числі троє дітей, і понад 100 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У тексті немає ні слова про Росію, яка вчинила теракт в центрі українського міста.

"Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і знову закликає до відповідальності за такі порушення", - пише прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 липня, російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовані 66, триває пошук 39 осіб. За меддопомогою загалом на цей час звернулися 117 осіб.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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