Сі Цзіньпін попросив військових зосередити увагу на підготовці до бойових дій.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових готуватися до війни.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

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В ході зустрічі з командуванням він закликав збройні сили "не боятися смерті і готуватися до переможних воєн", а також зосередити увагу на підготовці до бойових дій. Цього, зазначив він, можливо домогтися в реальних бойових умовах.

Відносини США і Китаю: що відомо

У травні міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив Сполучені Штати в розпалюванні нової холодної війни. На його переконання, влада США "тримає в заручниках китайсько-американські відносини і підштовхує обидві країни до межі нової холодної війни".

Такі заяви в МЗС Китаю зробили після того, як Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 китайських компаній - зокрема за переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в автономному окрузі Синьцзян. А в Сенаті США оголосили про намір розширити Додаткові санкції проти Китаю через спробу посилити його контроль над Гонконгом.

Дональд Трамп, чиновники Білого Дому та деякі інші американські політики неодноразово звинувачували Пекін у приховуванні справжньої інформації про поширенні коронавірусу - що, на їхню думку, призвело до пандемії і сотень тисяч смертей по всьому світу.

18 червня президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції щодо Китаю за порушення прав уйгурів. Під обмежувальні заходи Штатів можуть потрапити ті люди і організації, які причетні до переслідування уйгурів. Відповідальним за утиски можуть загрожувати заморожування активів і обмеження на в'їзд в США.

Наступного дня Трамп заявив, що допускає розрив відносин США з Китаєм.

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Автор: Денис Прядко