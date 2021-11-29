Євросоюзу потрібно винести уроки з гібридної атаки, зазначила голова Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що самопроголошеному "президенту" Білорусі за допомогою гібридної атаки не вдалося підірвати єдність Євросоюзу.

Євросоюзу і НАТО необхідно працювати "пліч-о-пліч", розповіла єврочиновниця під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом і латвійським прем'єром Артурсом Кріш'янісом Каріньшем, на якій обговорювали міграційну кризу, пише nato.int.

Ляйєн підкреслила, що супротивники ЄС вдаються до гібридних атак, щоб відірватися від власних внутрішніх проблем. Глава ЄК вважає, що Євросоюзу необхідно винести уроки з атаки.

Читайте такожЛукашенко розв'язав проти Євросоюзу гібридну війну – прем'єр Польщі"Лукашенку не вдалося підірвати єдність і солідарність ЄС. Ми всі разом протистоїмо його гібридній атаці... Важливо, щоб Європейський Союз і НАТО працювали пліч-о-пліч. Ми перевіряємо і координуємо наші дії в кризових ситуаціях під час регулярних навчань, і ми посилюємо нашу координацію, співпрацю з питань стійкості, ситуаційної обізнаності та боротьби з дезінформацією", – зазначила вона.

Нагадаємо, Білорусь з кінця травня допомагає тому, щоб на її територію в Євросоюз нелегально потрапляли мігранти. Таким чином Мінськ відреагував на те, що західні країни посилили санкції проти білоруської держави. В ЄС дії Білорусі назвали "гібридною атакою".

Пізніше стало відомо, що в Євросоюзі готують новий санкційний пакет проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу.

Особливо напружена ситуація спостерігалася на кордоні Польщі з Білоруссю. ЗМІ писали, що через кордон вдалося прорватися десяткам мігрантів.

Автор: Екатерина Присяжнюк