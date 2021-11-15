Росія намагається розколоти єдність Європи, вважає міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігає країни-члени Європейського Союзу не йти на поступки Росії з огляду на енергетичну кризу, міграційну атаку з території Білорусі і нарощення великої кількості військ біля кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу та країн "Східного партнерства".

Глава МЗС України наголосив, що однією з головних тем його зустрічей з європейськими колегами є питання нарощення Росією військ біля кордонів України і на окупованих територіях у Криму і на Донбасі.

Він сказав, що сьогодні наголосить, що російське нарощення не треба розглядати окремо від інших криз і напружень, які розгортаються у Європі.

Читайте також"Путін – вбивця?": Кулеба відповів на питання щодо президента РФ"На жаль, використання мігрантів як зброї проти Польщі, Литви і Латвії, і у ширшому розумінні проти європейської і євроатлантичної спільноти, енергетична криза у Європі, кампанії з дезінформації і пропаганди, які спрямовані на поширення розбрату у європейських країнах, у середині європейської спільноти, – це все частина ширшої стратегії Росії, аби розколоти Європу і створити умови, за яких Європа отримає спокусу, аби зробити поступки Росії", – сказав Кулеба.

"Я вважаю, що Європейський Союз достатньо сильний не піддатися на цей тиск", – наголосив він.

Глава МЗС України зазначив, що обговорює з Євросоюзом і НАТО, як спільно стримувати дії Росії та демотивувати її від здійснення подальших агресивних дій.

Раніше Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном й сказав, що російська сторона використовує газ як зброю. Американський держсекретар мав з цього питання іншу думку.

Автор: Віталій Саєнко