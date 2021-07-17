Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід знаходиться на самоізоляції.

Після проведення повної вакцинації від коронавірусу міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Twitter.

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Джавід повідомив, що у нього вже є дві ін'єкції від COVID-19. Проте у нього є симптоми хвороби, однак, за словами міністра, вони досить легкі.

Міністр зробив тест на коронавірус в суботу 17 липня.

Зараз він перебуває з сім'єю на самоізоляції вдома.

"У мене було два щеплення вакциною і поки мої симптоми дуже слабкі", - написав Джавід.

Він закликав людей, які ще не отримали вакцину, вакцинуватися якомога швидше.

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Автор: Олена Коваленко