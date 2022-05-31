За його словами надання цього статусу Україні в червні не передбачається через таку опозицію.

Майже всі великі країни-члени Євросоюзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на прес-конференції за підсумками саміту ЄС, передає tgcom24.

За його словами надання цього статусу Україні в червні не передбачається через таку опозицію.

"Я підтримую з самого початку входження України в ЄС. Всі великі країни ЄС заперечують проти статусу кандидата України в ЄС, виключаючи Італію", - пояснив він.

При цьому Драгі зазначив, що Єврокомісія розглядає введення прискореної процедури для України.

Крім того, італійський прем'єр прокоментував рішення про введення ембарго на 90% російської нафти. За словами Драгі, досягнення такої угоди - "це повний успіх".

"Ці санкції будуть діяти дуже, дуже, дуже довго. Так що всі торгові лінії будуть змінені, на багато років, якщо не назавжди. Максимальний момент впливу санкцій проти Росії буде цього літа", - спрогнозував Драгі.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкидає спроби відшукати альтернативу її членства в ЄС і хоче отримати статус кандидата.

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