Лідери країн ЄС зустрінуться у понеділок і вівторок, щоб обговорити шостий пакет санкцій проти Росії.

Єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту, де мають обговорюватися нафтове ембарго проти Росії та плани скоротити залежність від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Reuters.

"Після нападу Росії на Україну ми побачили, що може статися, коли Європа буде єдиною. З огляду на завтрашній саміт, будемо сподіватися, що так буде й надалі. Але вона вже починає руйнуватися", - сказав Габек.

Він закликав Німеччину виступити єдиним голосом на саміті замість того, щоб утримуватися від голосування через розбіжності в поглядах всередині правлячої коаліції країни. Німецький урядовець закликав до подібної єдності й інші країни ЄС.

"Європа все ще залишається величезною економічною територією з неймовірною економічною потужністю. І коли вона об'єднається, вона може використовувати цю силу", - сказав Габек.

Нагадаємо, лідери країн ЄС зустрінуться у понеділок і вівторок, щоб обговорити шостий пакет санкцій проти Росії, який також може включати нафтове ембарго та програму, спрямовану на прискорення припинення залежності від викопного палива, включаючи російський газ.

Як повідомляв УНІАН, комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці.

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