Сійярто різко відреагував на заяви посла США щодо потурання Будапештом Москві.

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Сполучені Штати Америки займаються пропагандою війни, у той час як Будапешт просуває ідеологію миру.

Видання Telex передає слова угорського високопоставленого дипломата, котрий розкритикував американського посла в Угорщині Девіда Прессмана. Він напередодні виступив з критикою Будапешта в інтерв’ю агентству AFP.

У розмові з журналістом Прессман наголосив, що угорська влада замовчують справжні причини війни в Україні, в той час як просувають боротьбу з "культурними війнами" та "лівацтвом".

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"В Угорщині, на жаль, воліють говорити про фальшиву культурну війну, тоді як по сусідству йде справжня війна, де тисячі людей гинуть в агресивній війні Володимира Путіна. І річ не в лівацтві. Річ – у Росії", – сказав дипломат.

Окрім цього Прессман і виступив з критикою самого Сійярто, котрий, за словами американця, п’ять разів відвідав Москву за 14,5 місяців повномасштабного вторгнення Росії. Також посол звинуватив угорця у поширенні кремлівської дезінформації.

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Сійярто уже відповів на такі слова Прессмана. Голова угорського МЗС звинуватив посла у "пропаганді війни" і наголосив, що Угорщина "хоче не війни, а миру".

"Ми розуміємо, що американці намагаються підштовхнути нас до пропаганди війни, ми розуміємо, що вони намагаються підштовхнути нас до табору війни, але ми належимо до табору миру", – наголосив Сійярто.

Суперечки Сполучених Штатів Америки та Угорщини: що відомо

Посол США в Угорщині Девід Пресман в середині квітня 2023-го року заявив, що у Вашингтоні занепокоєні зближенням Угорщини з Росією. Будапешт особисто зацікавлений у більш тісних зв’язках з Москвою.

Республіканці і демократи готували санкції проти соратників прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Проєкт почали розробляти ще у 2022-му році.

Наприкінці квітня Девід Прессман розкритикував Угорщину за її інформаційне потурання Росії. Зокрема він наголосив на тому, що це цинічно закликати Україну до припинення вогню, коли Путін просто може вивести війська.

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