Причиною смерті художнього керівника "Єралашу" Бориса Грачевського став коронавірус.

Художній керівник "Єралашу" Борис Грачевський помер на 72-му році життя від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК.

Друг Грачевського актор Володимир Долинський підтвердив, що причиною його смерті став коронавірус, пише "Інтерфакс".

Грачевський був госпіталізований з коронавірусною інфекцією у важкому стані в міську лікарню №52 в Москві 27 грудня. Після госпіталізації його підключили до апарату ШВЛ і ввели в медикаментозний сон. 11 січня він прийшов до тями і став спілкуватися з лікарями жестами. Після погіршення стану Грачевський був переведений в іншу реанімацію.

Telegram-канал Baza з посиланням на власне джерело повідомив 14 січня, що Грачевського знову ввели в стан медикаментозної коми.

Борис Грачевський: чим він відомий

Борис Грачевський - радянський і російський кінорежисер і сценарист, засновник і керівник популярного дитячого тележурналу "Єралаш". Цей тележурнал Грачевський з партнерами заснував ще в 1974 році.

У 2014 році Грачевський був серед підписантів листа діячів культури на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна з приводу анексії Криму.

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Автор: Олег Давигора