'Ми закінчимося': Туск звернувся з різкою заявою до Європи на тлі погроз Трампа

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив суворе попередження щодо майбутнього Європи. За його словами, без єдності континент "закінчиться" на тлі розбіжностей у позиціях країн ЄС щодо зовнішньої політики. Про це пише Politico.

Туск зазначив, що Європу не будуть сприймати "серйозно", якщо вона буде "слабкою та розділеною: ні вороги, ні союзники".

"Це вже зараз очевидно. Ми повинні нарешті повірити у свою силу, ми повинні продовжувати озброюватися, ми повинні залишатися єдиними, як ніколи раніше. Один за всіх, і всі за одного. Інакше ми закінчимося", - наголосив політик.

Зазначається, що попередження Туска пролунало після того, як президент США Дональд Трамп почав погрожувати взяти під контроль Гренландію.

"Нам потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки. Ми розберемося з Гренландією приблизно за два місяці. Поговоримо про Гренландію через 20 днів", - зауважив американський лідер.

Відомо, що реакція Європейського Союзу на спецоперацію США у Венесуелі була трохи неоднозначною. Зокрема голова євродипломатії Кая Каллас закликала до "стриманості" у заяві, яка отримала підтримку 26 країн-членів, крім Угорщини.

"Тим часом Іспанія відокремилася від ЄС і приєдналася до п'яти латиноамериканських країн у набагато більш рішучій заяві, в якій засуджувала напад Вашингтона на суверенітет Венесуели і закликала не експлуатувати природні ресурси країни на тлі обіцянки Трампа захопити її нафтові родовища", - підкреслили у Politico.

Водночас Італія висловилася більш схвально, назвавши військові дії "законними проти гібридних атак на безпеку".

Своєю чергою премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був різким, наголосивши, що вторгнення США до Венесуели є "черговим доказом розпаду світового порядку". Тоді як угорський премʼєр написав, що "ліберальний світовий порядок розпадається".

Погрози Трампа щодо Гренландії - що відомо

Раніше стало відомо, що США натякають на вторгнення в Гренландію після захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Зокрема у Вашингтоні почали натякати, що Гренландія може стати наступною у списку американських силових операцій.

Після цього прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала США припинити погрози на адресу свого союзника, підкресливши, що острів "не продається".

"Це абсолютно не має жодного сенсу - говорити про те, що для США нібито необхідно перебрати контроль над Гренландією. США не мають жодних підстав анексувати одну з трьох країн, що входять до складу Королівства Данія", - наголосила вона.

