Двопартійна група сенаторів США вносить на розгляд законопроект, що забороняє Росії проводити операції із золотовалютними резервами з метою протистояти жорстким санкціям.
Про це пише Axios.
Як зазначає видання, санкції проти Росії заморозили активи країни в іноземній валюті, проте її запаси золота можуть стати рятувальним кругом. Щоб закрити цю лазівку, сенатори Ангус Кінг (штат Мен), Джон Корнін (штат Техас), Білл Хагерті (штат Теннессі) і Меггі Хассан (штат Техас) підготували відповідний законопроект, спрямований проти можливості Росії продавати золоті резерви.
При цьому законопроект передбачає застосування вторинних санкцій по відношенню до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції з російським золотом, перевозять його з резервів російського Центрального банку або продають золото фізично або електронним способом в Росії.
"Величезні запаси золота в Росії – один з небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використовувати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння, – йдеться в заяві Кінга. – Санкціонуючи ці запаси, ми можемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки і ускладнити все більш дорогу військову кампанію Путіна".
"США і наші союзники повинні твердо протистояти російській агресії і гарантувати, що ми заблокуємо будь-який люк, який є у Путіна, щоб обійти всю тяжкість наших санкцій", – додала Хасан.
Також видання нагадує, що на даний момент золотовалютні резерви Росії становлять близько 132 мільярдів доларів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Росії спорожніли обмінники, а курс долара злетів до небес (фото)
- Нафтогазовий гігант Shell відмовляється від російських нафти і газу і закриває АЗС в Росії
- У США готові відмовитися від імпорту російського газу-ЗМІ
- S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній
- British Petroleum слідом за Shell відмовилася купувати нафту і газ з Росії