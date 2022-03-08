Таким чином вони хочуть перешкодити Росії обійти запроваджені проти неї фінансові санкції.

Двопартійна група сенаторів США вносить на розгляд законопроект, що забороняє Росії проводити операції із золотовалютними резервами з метою протистояти жорстким санкціям.

Про це пише Axios.

Як зазначає видання, санкції проти Росії заморозили активи країни в іноземній валюті, проте її запаси золота можуть стати рятувальним кругом. Щоб закрити цю лазівку, сенатори Ангус Кінг (штат Мен), Джон Корнін (штат Техас), Білл Хагерті (штат Теннессі) і Меггі Хассан (штат Техас) підготували відповідний законопроект, спрямований проти можливості Росії продавати золоті резерви.

При цьому законопроект передбачає застосування вторинних санкцій по відношенню до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції з російським золотом, перевозять його з резервів російського Центрального банку або продають золото фізично або електронним способом в Росії.

"Величезні запаси золота в Росії – один з небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використовувати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння, – йдеться в заяві Кінга. – Санкціонуючи ці запаси, ми можемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки і ускладнити все більш дорогу військову кампанію Путіна".

"США і наші союзники повинні твердо протистояти російській агресії і гарантувати, що ми заблокуємо будь-який люк, який є у Путіна, щоб обійти всю тяжкість наших санкцій", – додала Хасан.

Також видання нагадує, що на даний момент золотовалютні резерви Росії становлять близько 132 мільярдів доларів.

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