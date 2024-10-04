Своєю чергою в США перешкодили таким атакам.

США вилучили 41 інтернет-домен, який використовували російські розвідники та їхні довірені особи, аби зламувати урядові установи, серед яких Пентагон та Державний департамент. Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає Reuters.

У відомстві зазначили, що діяли разом з Microsoft, аби вилучити 66 інтернет-доменів, що використовували хакери, які пов'язані з підрозділом Федеральної служби безпеки РФ.

"Російський уряд використовував цю схему для крадіжки конфіденційної інформації американців, використовуючи, на перший погляд законні електронні поштові скриньки, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані", - повідомила заступник генерального прокурора Ліза Монако.

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У Мін'юсті додали, що хакери використовували домени у фішинговій кампанії, яка спрямована на отримання доступу до даних американських компаній, ексспівробітників розвідувального співтовариства США, колишніх і теперішніх співробітників Міноборони та Державного департаменту, військових підрядників та працівників Міністерства енергетики США.

"Вилучені домени використовувалися хакерами, що належать до "Групи Каллісто" та її партнерів, яку Мін'юст назвав підрозділом ФСБ. Група, також відома як "Холодна ріка" або "Зоряна хуртовина", вперше з'явилася в полі зору розвідників після того, як у 2016 році вона атакувала міністерство закордонних справ Великої Британії", - уточнили в Reuters.

Хакерські атаки РФ - що відомо

Раніше повідомлялось, що кібергрупа, яка належать до одного з підрозділів військової розвідки РФ здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС. Як виявилось, ця група проводила діяльність, метою якої є саботаж та шпигунство.

Своєю чергою США та дев'ять країн-союзників звинуватили Росію в організації кібератак у 2020 році на українську критичну інфраструктуру та багато інших цілей. Відповідальність за такі дії країни поклали на підрозділ 29155 ГРУ - російську військову хакерську групу.

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