Учасники радикального палестинського руху ХАМАС сьогодні вранці, 12 травня, обстріляли ізраїльський військовий позашляховик з російського протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Корнет".
Інцидент стався біля ізраїльського селища Натів-а-Асара на кордоні з сектором Газа, повідомляє The Jerusalem Post.
Удар по автомобілю завдали під час ракетної атаки армії Ізраїлю по позиціях ХАМАС. В результаті обстрілу загинув один громадянин Ізраїлю, ще двоє отримали серйозні поранення.
Як зазначає The Jerusalem Post, при спробі евакуювати поранених учасники ХАМАС відкрили вогонь з мінометів. Пізніше поранених госпіталізували, вони перебувають у критичному стані.
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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Глава Політбюро "Хамаса" Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.
- Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
- Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації на Близькому Сході.
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