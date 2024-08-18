Довгий час він обмежував свої контакти кількома високопоставленими бойовиками, жив і працював у центрі Бейрута.

Наприкінці липня ізраїльські військові змогли ліквідувати одного з головних командирів ліванського терористичного угруповання "Хезболла" Фуада Шукра. Його було вбито ракетним ударом у центрі Бейрута.

Видання Wall Street Journal дізналося подробиці цієї операції. Журналісти нагадали, що Шукр був найпотаємнішим командиром "Хезболли". Багато часу він обмежував свої контакти кількома високопоставленими бойовиками, жив і працював у центрі Бейрута. Його домівка і офіс були в одній будівлі, тому йому практично не доводилося виходити з неї. Навіть сусіди майже не бачили ватажка бойовиків. "Ми чули ім'я, але ніколи його не бачили. Він був як привид", - сказав один із них журналістам.

Після атаки бойовиків "Хезболли", внаслідок якої в одному з ізраїльських сіл загинули 12 дітей, Шукру зателефонували на мобільний телефон. "Його попросили вийти з офісу і зайти в квартиру. Так терорист піднявся з другого на сьомий поверх",- повідомило видання з посиланням на свої джерела.

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Дзвінком ізраїльські військові виманили Шукра на верхній поверх будівлі. Якби удар припав на офіс бойовика на нижніх поверхах, могли б постраждати інші люди і будівлі. Щойно Шукр піднявся у квартиру, ізраїльські військові завдали ракетного удару, унаслідок якого терорист загинув.

Джерела видання припустили, що спецслужби Ізраїлю отримали доступ до внутрішньої комунікації "Хезболли", оскільки протоколи безпеки угруповання забороняють приймати дзвінки від невідомих абонентів.

Ізраїль і "Хезболла"

Ліванське збройне угруповання "Хезболла" здійснило серію безпілотних і ракетних атак на північ Ізраїлю у вівторок, але попередило, що його довгоочікувана відплата за вбивство Ізраїлем одного з високопоставлених чиновників угруповання ще попереду.

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