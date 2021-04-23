Майя Санду бореться за розпуск парламенту вже кілька місяців.

Президент Молдови Майя Санду скликає засідання Вищої Ради безпеки щодо ситуації довкола Конституційного суду.

Про це у Facebook повідомив глава адміністрації президента Андрей Спину.

Читайте такожРосійський опозиціонер Навальний припинив голодування"Президент Республіки Молдова Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки. засідання відбудеться сьогодні, 23 квітня о 17:00. Тема зустрічі – ризик підриву конституційного ладу в країні. Конституцію треба захищати", – написав він.

Останні політичні події у Молдові

Напередодні депутати схвалили проект постанови про "узурпацію влади Конституційним судом" начебто на користь політичних інтересів Майї Санду. Документ підтримали, зокрема, "соціалісти" партії екс-президента Ігоря Додона.

Європейська правда пише, що після цього парламент проголосував за скасування указу про призначення за квотою законодавчого органу головою КС Домініки Маноле та призначив на її місце Бориса Лупашка. Санду ж відмовилась прийти на складення ним присяги.

Майя Санду бореться за розпуск парламенту вже кілька місяців. Її позицію підтримав Конституційний суд. Водночас Ігор Додон та його політичні союзники намагаються цьому завадити. Соціалісти хочуть відставки Майї Санду і дострокових виборів президента.

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Автор: Яна Ставська