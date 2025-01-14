Для Маска готують кабінет біля Трампа у комплексі Білого дому

Мільярдер матиме безпосередній доступ до кабінету обраного президента США.

Мільярдеру, власнику Tesla та соціальної мережі X Ілону Маску готують офіси на території комплексу Білого дому, в безпосередній близькості від обраного президента США Дональда Трампа, пише The New York Times з посиланням на слова двох проінформованих співрозмовників.

Маск очолить "Департамент урядової ефективності" за нової адміністрації Трампа. Його офіси розташовуватимуться в будівлі виконавчого офісу імені Ейзенхауера, що прилягає до Білого дому. Таке розташування дозволить Маску продовжувати мати значний доступ до Трампа, коли він вступить на посаду після інавгурації 20 січня.

Джерела зазначають, що Маск обговорював з посадовцями перехідного періоду, яким буде його рівень доступу до Західного крила. Поки інформації про подробиці перемовин невідомі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск таємно зустрічався з лідерами Китаю і РФ. При цьому він не розкрив про ці зустрічі інформацію, як того вимагає федеральний закон.

"Вони все одно говорять про системні вразливості, з якими стикаються Сполучені Штати через їхню нездатність зобов'язати своїх підрядників не мати зв'язків із ворожими іноземними державами", - заявляє колишній член Конгресу від Техасу.

Крім того, Маск нещодавно висловлювався про завершення війни в Україні. Він наголосив, що ситуація "зайшла в глухий кут" і заявив про надію, що "конфлікт" буде вирішено швидко.

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