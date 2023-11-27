Президент України звернувся до 175 держав-учасниць Міжнародної морської організації.

Росія не повинна мати місце у Міжнародної морської організації (ММО), зважаючи на її дії в Чорному морі.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 33-й асамблеї Міжнародної морської організації, до складу якої входить більшість країн світу: 175 держав-учасниць та 3 асоційовані члени. Основне завдання організації – забезпечення взаємодії між країнами у сфері міжнародних морських перевезень.

Зеленський зазначив, що один із найбільших успіхів України після 24 лютого 2022 року – вигнання російського військового флоту з Чорного моря.

"Саме в Чорному морі нам вдалося довести, що Україна не тільки залишиться донором глобальної безпеки, зокрема продовольчої, а й здатна захищати безпеку. Завдяки нашим альтернативним експортним маршрутам уже вдалося перевезти 6 мільйонів тонн вантажів для країн на трьох континентах – у Африці, Азії та Європі", - сказав глава держави.

Звертаючись до Міжнародної морської організації Зеленський заявив, що Росії як державі-терористу не місце в міжнародних організаціях і тим паче в керівних органах, які мають опікуватися міжнародною безпекою.

"Хоч би якою значною була сила, що прагне знищити свободу мореплавства, сила співпраці націй завжди потужніша. Завжди. Закликаю вас довести на рівні цієї організації, що жоден той, хто знищує свободу судноплавства, не може лишитися непокараним. Росія не повинна мати місце у ММО, в жодних органах, які управляють цією організацією. Бо ніхто не наробив більше (за Росію, – УНІАН) шкоди свободі судноплавства за останні десятиліття. І треба притягнути її за це до відповідальності", – сказав Зеленський у своєму зверненні до країн-учасниць ММО.

Росія в міжнародних організаціях - інші новини

10 листопада повідомлялося, що представника Росії вперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Водночас за підсумками виборів до складу суду пройшли представники Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США.

Крім того, Україна виступає за виключення Росії з Ради безпеки ООН. У грудні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія – це узурпатор місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. Він зауважив, що той факт, що РФ зайняла крісло СРСР, є грубим порушення пункту 2 Статті 4 Статуту ООН, який чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в Організації.

15 листопада Зеленський повідомив, що Російську Федерацію вперше в історії виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Раніше, у лютому, стало відомо, що Міжурядова комісія з фінансового моніторингу (FATF), яка займається боротьбою з відмиванням злочинних доходів, безстроково призупинила членство Росії.

А до того, у квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини. За виключення РФ проголосували 93 країни, проти - 24, а 58 утрималися. 10 травня Чехію обрали членом Ради ООН з прав людини замість Росії.

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