Зеленський висловив подяку усім країнам, які не підтримали обрання Росії.

Росія вперше в історії не була обрана до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у мережі Х (Twitter).

"ОЗХЗ є дуже авторитетною міжнародною організацією, і терористам у ній не місце. Водночас Україну, Польщу та Литву обрали на період 2024–2026 років. Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ", - зазначив Зеленський.

Він висловив подяку усім країнам, які не підтримали обрання Росії.

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"Менш ніж за місяць Росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється", - підкреслює глава держави.

У повідомленні ОЗХЗ у мережі Х оприлюднено сьогодні перелік з 21-країни, що за підсумками голосування на 28-й конференції країн Організації, увійшли до складу виконавчої ради. Росії у цьому переліку немає.

Необрання РФ у міжнародні організації

10 жовтня стало відомо, що Росію не обрали постійним членом Ради ООН з прав людини. Натомість туди увійшли Албанія та Болгарія, з якими РФ боролася на місце в Раді. Відповідне рішення було прийнято на Генеральній асамблеї ООН.

У листопаді Зеленський повідомив, що Російську Федерацію вперше в історії виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

10 листопада повідомлялося, що представника Росії вперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Водночас за підсумками виборів до складу суду пройшли представники Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США.

Ще навесні повідомлялось, що Росія програла вибори до трьох органів ООН. Під час голосування у Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) Росія зазнала поразки від Румунії і не отримала місце в Комісії зі статусу жінок. Також країна-агресорка програла Естонії і не стала членкинею виконавчої ради дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. Крім цього, Росія зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя. Загалом з 14 комісій, рад і експертних груп у ЕКОСОР, Росію було обрано до двох – Комісії соціального розвитку та Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (шляхом акламації).

На переконання посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, 54 країни-члени ЕКОСОР дали "чіткий сигнал" Росії, що "жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН".

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