Кремль втрачає запал у створенні 'Чебурнету', бо це б'є по рейтингу Путіна, - Вloomberg

Мешканці великих міст все більше незадовлені діями влади.

Російська влада змінює ініціативу щодо обмеження інтернету через побоювання, що це шкодить підтримці диктатора Володимира Путіна, пише Вloomberg.

Джерела розповіли виданню, що наполягання російської ФСБ на посиленні контролю спонукало деяких високопосадовців "попередити про політичні та економічні ризики, пов'язані з забороною доступу до Інтернету". Джерела кажуть, що Telegram, вірогідно продовжить функціонувати в Росії.

Видання нагадало, як в РФ намагаються обмежити західні соціальні мережі та месенджери, обрізати доступ до VPN, натоміть спонукаючи росіян переходити в додаток Мах, який спецслужби можуть контролювати. Щоб цього досягнути, вони уповільнили інтернет у Москві, де проживає 13 мільйонів людей.

"Незрозуміло, наскільки далеко чиновники зрештою мають намір зайти, щоб обмежити доступ до Інтернету в Росії. Але невдоволення щоденними незручностями для людей, які стали залежними від цифрових послуг, може сприяти зниженню рейтингу Путіна в суспільстві, оскільки росіяни втомилися від негараздів, пов'язаних з війною", - йдеться у статті.

За даними державного соціологічного центру ВЦИОМ, довіра до Путіна з січня впала більш ніж на вісім процентних пунктів до 67,8%. На початок березня вона досягла найнижчого рівня з початку війни.

Автори назвали це проблемою для Кремля, який намагається впоратися з настроями громадськості напередодні парламентських виборів у Росії, запланованих на вересень. І це "підриває офіційні наративи про те, що громадськість залишається єдиною навколо Путіна у його війні з Україною".

Водночас, соціологи вважають, що обмеження інтернету викликає обурення у більш заможного населення великих міст, яке вже було незадоволене урядом. І воно менш помітне серед "лояльного електорату Путіна, який дивиться телебачення".

Як падає довіра до Путіна

Нагадаємо, що очільники Кремля посилили вербування серед студентів, на яких тиснуть з метою підписати контракт з міністерством оборони РФ та вступити до лав армії окупантів. Насамперед до цього змушують студентів, які мають академічні або фінансові борги перед університетами. Їм обіцяють списати все це після підписання контракту. Водночас більшість студентів незадоволена діями влади та розповідають журналістам, що підтримка Путіна серед освіченої молоді згасає.

Додамо також, що кремлівські чиновники насправді чутливі до громадської думки в середині країни, хоча справжній рівень схвалення чи недовіри не відображається у реальних цифрах опитувань. Тому в путінській адміністрації слідкують за змінами настроїв серед громадян.

