Почали щось підозрювати: довіра росіян до Путіна впала до найнижчого рівня за час війни

Номінально рейтинг схвалення Путіна залишається ненормально високим. Але, оскільки йдеться про тоталітарну диктатуру, треба дивитися не на абсолютні цифри, а на їх динамку - те, як вони змінюються.

На тлі погіршення економічної ситуації та усе більших обмежень інтернету в Росії довіра росіян до диктатора Володимира Путіна впала до найнижчого рівня за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані соціологічного опитування, проведеного і так досить лояльним до Кремля центром "ВЦИОМ" наприкінці минулого тижня.

Так, за тиждень частка людей, які довіряють російському лідеру, знизилася з 76,7% до 75%, а рівень схвалення роботи Путіна знизився із 72% до 70,1%. Як зазначає Bloomberg, це все ще дуже високий показник, якщо порівнювати з демократичними лідерами, але для обох показників це найнижчий рівень з 20 лютого 2022 року.

Опитування також показало, що 20,1% респондентів явно не довіряють Путіну, тоді як 18,3% сказали, що не схвалюють його діяльність. Тут обидва показники виявилися найвищими за весь час повномасштабної війни.

Відео дня

Крім того Bloomberg нагадує, що на початку березня начебто незалежний "Левада-центр" публікував власне опитування, яке виявило, що 67% росіян хочуть мирних переговорів.

"Втома громадськості є причиною стагнації рейтингів. На практиці всі просто виживають", – прокоментував ці опитування московський політичний аналітик Андрій Колесніков.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, влада РФ вже офіційно визнала початок економічного спаду: після різкого уповільнення зростання у 2025 році до близько 1%, у 2026 році прогноз був знижений до 1,3%, але навіть цей показник може бути недосяжним.

Додатково ситуацію погіршують структурні проблеми в промисловості – більшість галузей демонструють падіння виробництва, включно з видобутком природних ресурсів, металургією та навіть харчовою промисловістю.

Економічний тиск посилюється і через наслідки внутрішніх обмежень: зокрема, масштабні перебої з інтернетом можуть коштувати російському бізнесу до 12 млрд доларів щоденних втрат, що прямо вказує на негативний вплив державної політики контролю над населенням.

Вас також можуть зацікавити новини: