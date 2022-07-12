За словами Олега Жданова, на сьогодні Росія через кілька країн намагається отримувати підсанкційні товари, і не лише воєнного виробництва.

Росії не вистачає високих технологій, особливо мікрочипів, без яких вона не може нічого випускати - ні зброю, ні засоби розвідки.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"До речі, вони намагалися виколупувати, це дослівно, зараз вони виколупують ці мікрочипи з побутової техніки для того, щоб застосувати їх у виробництві, у тому числі, безпілотників і ракет. Вони не можуть відновити виробництво тих же самих ракет "Калібр", тому що немає начинки. З "Калібру" вони роблять лише російський корпус і пороховий заряд, який викидає ракету з контейнера, а далі все інше – електронне начиння і двигун – вони імпортні складові цієї ракети", - зазначив Жданов.

За його словами, Іран завжди був лояльним до Москви, проросійським, оскільки РФ завжди допомагала Ірану.

"І це цілком можливо (постачання Росії безпілотників - ред). Тим більше вони можуть спілкуватися через Каспійське море. Через море у них є прямий доступ до одне одного. Але треба ще дивитись, чи погодиться Іран знов ускладнити ситуацію щодо перемовин із США, щоб надати Росії якусь допомогу. Пам'ятаєте, перший скандал на початку війни, коли говорили, що "Хезболла" та ІДІЛ повертають Росії те озброєння, яке вона їм постачала через Іран", - пояснив Жданов.

Експерт нагадав, що після оприлюднення цієї інформації Іран офіційно спростував це й сказав, що в жодному разі не братиме участі в порушенні міжнародних санкцій, і не передаватиме нелегальне озброєння Росії.

За словами Жданова, на сьогодні Росія намагається через кілька країн отримувати підсанкційні товари, і не лише воєнного виробництва.

"Це Білорусь, вона була основним каналом постачань, поки Литва не ввела заборону на транзит. До речі, там транзит більше стосується заборони до Білорусі, і тому Росія так боляче це сприймає. Це був коридор для обходу санкцій. По-друге, це Грузія, яка розглядає варіанти схем стосовно постачання підсанкційних товарів до Росії. Можливо, у тому числі, і подвійного призначення. І це Казахстан. Якби там не казали, що там відбувається на політичному поприщі, щодо протистояння Токаєва і Путіна, але сам уряд Казахстану допомагає розробляти схеми щодо постачання підсанкційних товарів, зокрема, подвійного призначення до Російської Федерації. Про це говорять багато опозиціонерів у Казахстані і опозиційних ЗМІ", - підсумував Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США заявили, що володіють інформацією щодо можливого постачання Іраном до Росії ударних безпілотників. Тегеран також готовий навчати російських військових управлінню ними наприкінці липня, заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

За його інформацією, яка заснована на недавно розсекречених розвідданих, іранський уряд в прискореному порядку готується надати Росії до декількох сотень БПЛА, включаючи ті, що здатні нести озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: