Трамп розповів про плани на майбутнє Ірану, але відмовився захищати іранський народ, - NYT

Трамп також заявив, що у нього є "три дуже хороших варіанти" на роль глави Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають намір продовжувати наступ на Іран протягом "чотирьох-п'яти тижнів", якщо це буде потрібно, при цьому, за його словами, Ізраїлю і Сполученим Штатам "не складе труднощів" підтримувати інтенсивність бойових дій.

В інтерв'ю газеті The New York Times Трамп заявив, що у нього є "три дуже хороших варіанти" на роль глави Ірану, хоча він відмовився назвати їх.

Коли його запитали про плани щодо передачі влади, Трамп сказав, що сподівається, що іранські військові сили просто передадуть свою зброю іранському населенню.

Відео дня

"Якщо подумати, вони дійсно могли б здатися народу", – сказав він.

Також запропонував кілька варіантів передачі влади новому уряду. Серед запропонованих ним варіантів був результат, аналогічний тому, що він здійснив у Венесуелі, коли в результаті американського військового удару був усунутий тільки вищий керівник, а більша частина решти уряду залишилася на своїх місцях, але тепер готова співпрацювати зі Сполученими Штатами.

"Те, що ми зробили у Венесуелі, я думаю, – це ідеальний сценарій", – сказав він.

Він також описав протилежний сценарій, в якому іранський народ скине існуючий уряд.

"Це буде залежати від них самих, зроблять вони це чи ні", – сказав Трамп. "Вони говорили про це роками, так що тепер у них, очевидно, з'явиться можливість".

При цьому Трамп заявив, що готовий зняти санкції з Ірану, якщо нове керівництво покаже себе прагматичним партнером. Але він також відмовився сказати, як буде – і чи буде взагалі – його адміністрація захищати іранський народ, який, за його словами, повинен повалити нинішній уряд:

"Я не даю жодних обіцянок ні в той, ні в інший бік; ще занадто рано. У нас є робота, і ми її дуже добре виконали. Я б сказав, що ми значно випереджаємо графік".

Що ще Трамп говорив про Іран

Раніше Трамп заявив про знищення дев'яти іранських військових кораблів. За його словами, США продовжують переслідувати інші іранські військові кораблі, і ці кораблі також скоро "плаватимуть на дні моря".

Він також заявив, що Іран вже просить у Вашингтона про переговори. За його словами, під час американської операції загинули 48 іранських лідерів.

Вас також можуть зацікавити новини: