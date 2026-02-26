Орбан йде на відкритий конфлікт з ЄС і Україною заради виборів, - Bloomberg

До історичних виборів в Угорщині залишилося менше семи тижнів, і Орбан робить ставку на радикальну антиукраїнську карту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан йде ва-банк, розгортаючи антиукраїнську кампанію менш ніж за сім тижнів до виборів, зриваючи останні пакети допомоги ЄС Києву і заходи щодо покарання Москви. Перспектива історичної поразки, яка може покласти кінець його 16-річному правлінню, змушує його захищатися, після того як незалежне опитування показало, що партія Орбана відстає на 20 пунктів.

Раніше Орбан торгувався з ЄС, блокуючи допомогу Україні, але в підсумку завжди йшов на компроміс. Зараз же, через страх програти вибори, він боїться виглядати слабким і може йти на принцип до самого кінця. У Орбана тепер може бути мало можливостей для зняття блокування з кредитного пакету для України в розмірі 90 млрд євро і 20-го пакету санкцій проти Росії, пише Bloomberg. Для України це катастрофа: поки угорський прем'єр рятує свій рейтинг, у Києва через пару тижнів можуть просто закінчитися гроші.

Енергетичний шантаж і "нафтова блокада"

Нападки Орбана на Київ були частиною його стратегії ще до повномасштабного вторгнення Росії, спираючись на історичні образи і зв'язки Будапешта з Москвою. Нещодавно він подвоїв зусилля, затаврувавши Україну та її прихильників в ЄС "підпалювачами війни", які прагнуть перекрити постачання енергоносіїв до Угорщини, і обіцяючи утримати країну від участі в конфлікті.

Відео дня

Нинішня сутичка з Києвом була спровокована січневою атакою, яка вивела з ладу трубопровід "Дружба", що постачає російську нафту через захід України до Угорщини та Словаччини. Орбан і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватили Україну в затягуванні ремонту і припиненні поставок; Київ заявляє, що відновлення вимагає часу.

Орбан обіцяє блокувати будь-яке рішення ЄС, яке може допомогти Україні, поки Київ не відновить прокачування, пише ЗМІ. Фіцо ж заявив, що не очікує відновлення поставок до 3 березня. Особливе обурення в Брюсселі викликало те, що Орбан заблокував кредитний пакет, який сам же схвалив на зустрічі лідерів ЄС ще в грудні. У підсумку візит президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, приурочений до четвертої річниці війни, виявився багато в чому символічним. У матеріалі йдеться, що глава Єврокомісії приїхала фактично з порожніми руками: згаданий нею пакет допомоги на 920 млн євро для відновлення енергетики і так вже давно перебував у роботі.

"Це дуже, дуже прикро. Звичайно, з позитивного боку, ми бачили це раніше і завжди в кінці кінців приходили до результату і рішення", – заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас в одному з останніх інтерв'ю.

Боротьба за політичне виживання

Протистояння Орбана з Брюсселем дійсно вирішувалися в минулому – зазвичай з метою зберегти потік грошей від ЄС або виторгувати поступки. Будапешт намагався не розривати відносини з іншими столицями повністю. Але зараз, коли Орбан бореться за своє політичне життя перед голосуванням у квітні, його увага зосереджена на зміцненні внутрішньої підтримки, повідомив дипломат на умовах анонімності.

"Ви всі стали на бік українців проти власної батьківщини. Проти угорських сімей і компаній – кожен з вас", – заявив Орбан у парламенті, вказуючи пальцем на опозиційних депутатів. Наступного дня угорський прем'єр наказав посилити охорону енергетичної інфраструктури Угорщини і заборонив польоти безпілотників в окрузі, що межує з Україною, пославшись на те, що він назвав "нафтовою блокадою" з боку України.

Вибори близько

Середнє опитування Median може стати протверезним фактором для Орбана. Партія "Тіса" під керівництвом вихідця з правлячої еліти Петера Мадяра випереджає партію Орбана "Фідес" з результатом 55% проти 35% серед тих, хто твердо має намір голосувати (у порівнянні з 12-відсотковим відставанням у середині січня).

Цей розрив – найбільший, зафіксований незалежними соціологами, і він виводить "Тісу" на шлях до надбільшості в парламенті. Форінт зміцнився на 0,6% по відношенню до євро після публікації опитування.

Такий докорінний перелом у Будапешті підстьобує риторику Орбана: він все частіше стверджує, що його роль найближчого союзника кремлівського диктатора Володимира Путіна в ЄС виправдала себе. Угорщина продовжує імпортувати дешеву нафту з Росії, навіть коли більшість членів ЄС припинили торгівлю з Москвою. Це партнерство є центральним елементом державної пропаганди. На кожному рахунку за електроенергію, який отримують споживачі, яскраво-червоним кольором виділено, скільки грошей їм заощадила державна програма "зниження тарифів", пише ЗМІ.

Антикиївська повістка також відволікає увагу від факторів, які допомогли партії "Тіса" в опитуваннях: слабкого економічного зростання, високої інфляції та недавніх скандалів, що підірвали підтримку Орбана.

Інші новини про вибори в Угорщині

Раніше УНІАН повідомляв, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року. За даними опитувань Politico, партія Орбана повинна набрати на виборах близько 37% голосів. Тоді як опозиційна партія – 49%.

А ось в опитуванні Median, про яке ми вже згадували, йдеться, що партія "Тиса", заснована всього 2 роки тому колишнім інсайдером "Фідес" Петером Мадяром, продовжує зміцнюватися з середини січня.

"Крім "Фідес" і "Тиси", ультраправа партія "Мі Хазанк", за прогнозами, також подолає прохідний бар'єр у парламент", - йдеться в статті.

Вас також можуть зацікавити новини: