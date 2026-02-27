Орбан та Фіцо пропонують створити слідчу комісію для оцінки стану трубопроводу 'Дружба'

Орбан закликав Зеленського дозволити цій слідчій комісії в'їхати на територію України і забезпечити необхідні умови для її роботи.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в п'ятницю, 27 лютого, повідомив, що проведе консультацію зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо через призупинення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Про це йдеться в соцмережі Х Орбана.

Прем'єр Угорщини зазначив, що "відмова президента України Володимира Зеленського відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба" продовжує ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини.

"Минув ще один день, а президент @ZelenskyyUa все ще не відновив постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Його відмова продовжує ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. Поставки нафти необхідно негайно відновити!", - написав Орбан.

Він додав, що Угорщина знає, що трубопровід працює, а поставки нафти не відновилися через політичне рішення президента України.

"Ми знаємо, що трубопровід працює. Ми знаємо, що поставки нафти до Угорщини не відновилися через політичне рішення президента Зеленського. Ми також знаємо, що президент Зеленський їздить по Брюсселю, стверджуючи, що трубопровід не можна запустити знову", - додав прем'єр Угорщини.

Згодом Орбан також виклав в Facebook відео, в якому розповів, що він разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо вирішили створити слідчу комісію для оцінки стану трубопроводу "Дружба".

"Я домовився з Робертом Фіцо, що ми створимо спільну слідчу комісію. Завданням цієї слідчої комісії буде виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації", - заявив Орбан.

Він закликав президента України Володимира Зеленського дозволити цій слідчій комісії в'їхати на територію України і забезпечити необхідні умови для її роботи.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство закордонних справ України спростувало чергові звинувачення Угорщини про те, що Україна не відновлює постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з політичних причин. Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам назвав заяви Петера Сіярто "брехливими", і такими, які "повністю спотворюють зміст зустрічі" з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України. Тихий додав, що Україна повторно викликала угорського дипломата до відомства й пояснила "неприпустимість перекручування змісту розмов з українською стороною". Речник МЗС України зауважив, що Україна довела до Угорщини, що готова надати допомогу Будапешту в захисті її обʼєктів.

Також ми писали, що Орбан у відкритому листі до Зеленського закликав негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Прем'єр Угорщини стверджує, що Зеленський впродовж чотирьох років "не може прийняти позицію суверенного угорського уряду і угорського народу стосовно війни Росії і України". Орбан вважає, що президент України, Брюссель і угорська опозиція координують зусилля, аби привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

