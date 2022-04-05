Росіянам дали 14 днів, щоб покинути країну.

Уряд Данії прийняв рішення вислати 15 дипломатів Російської Федерації. У співробітників дипвідомств є 14 днів, щоб покинути країну.

Про це пише Politiken.

За його словами, дані російські дипломати займалися шпигунством.

"Це історичний крок, який ми робимо тут з боку Данії, але ми також робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що ми хочемо захистити нашу безпеку і безпеку Данії", - заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод після засідання Комітету із зовнішньої політики.

При цьому зазначено, що посол РФ в Копенгагені продовжить свою роботу. Зазначається, що в уряді Данії більшість підтримують рішення про висилку російських дипломатів.

Водночас представник консерваторів Маркус Кнут здивований, що не звірства російських військових в Бучі Київської області стали головним аргументом для вигнання співробітників дипвідомств РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські дипломати часто потрапляють в шпигунські скандали, а після повномасштабного вторгнення в Україну представники РФ і зовсім стали небажаними особами в багатьох країнах Європи. Так, 14 березня влада Словаччини вирішила вислати з країни трьох дипломатів Російська Федерація.

Пізніше влада Нідерландів вирішила вислати з країни 17 співробітників російського посольства, а з Бельгії-21 дипломата РФ. При цьому посольство Нідерландів в РФ частково призупинило роботу.

У свою чергу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс оголосив, що уряд відсилає посла РФ Олексія Ісакова до Росії у відповідь на війну проти України. Після чого знизити рівень дипломатії з Росією вирішив і уряд Латвії.

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