Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про 41 новий випадок "індійського" варіанту коронавірусу у країні. Серед інфікованих чотири людини були вакциновані проти COVID-19.
Читайте такожСтало відомо, коли до України може потрапити "індійський" штам коронавірусуПро це пише Haaretz.
24 інфікованих нещодавно прибули з-за кордону. Фахівці вважають, що їх вірус може виявитися більш заразним. Ще 17 людей заразилися в межах країни, зокрема, п'ятеро з них - школярі. Серед тих, у кого виявили "індійський" штам, 21 людина має іноземне громадянство.
Водночас Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також заявило про вісім нових випадків "південноафриканського" штаму, сім - штаму з Нью-Йорку, два "каліфорнійських", один - з Санкт-Петербурга та один "британський".
Коронавірус в Ізраїлі
- Минулого тижня Ізраїль заборонив в'їзд туристам з Індії у зв'язку з побоюваннями щодо поширення місцевих мутацій коронавірусу.
- Влада країни скасувала обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.
- Минулого тижня вперше за 10 місяців пандемії МОЗ Ізраїлю не зареєструвало жодного випадку смерті від COVID-19 за добу.
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