Серед інфікованих п'ятеро школярів.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про 41 новий випадок "індійського" варіанту коронавірусу у країні. Серед інфікованих чотири людини були вакциновані проти COVID-19.

Читайте такожСтало відомо, коли до України може потрапити "індійський" штам коронавірусуПро це пише Haaretz.

24 інфікованих нещодавно прибули з-за кордону. Фахівці вважають, що їх вірус може виявитися більш заразним. Ще 17 людей заразилися в межах країни, зокрема, п'ятеро з них - школярі. Серед тих, у кого виявили "індійський" штам, 21 людина має іноземне громадянство.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також заявило про вісім нових випадків "південноафриканського" штаму, сім - штаму з Нью-Йорку, два "каліфорнійських", один - з Санкт-Петербурга та один "британський".

Коронавірус в Ізраїлі

Минулого тижня Ізраїль заборонив в'їзд туристам з Індії у зв'язку з побоюваннями щодо поширення місцевих мутацій коронавірусу.

Влада країни скасувала обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.

Минулого тижня вперше за 10 місяців пандемії МОЗ Ізраїлю не зареєструвало жодного випадку смерті від COVID-19 за добу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова