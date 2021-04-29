24 інфікованих "індійським" штамом нещодавно прибули з-за кордону / фото REUTERS

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про 41 новий випадок "індійського" варіанту коронавірусу у країні. Серед інфікованих чотири людини були вакциновані проти COVID-19.

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24 інфікованих нещодавно прибули з-за кордону. Фахівці вважають, що їх вірус може виявитися більш заразним. Ще 17 людей заразилися в межах країни, зокрема, п'ятеро з них - школярі. Серед тих, у кого виявили "індійський" штам, 21 людина має іноземне громадянство.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також заявило про вісім нових випадків "південноафриканського" штаму, сім - штаму з Нью-Йорку, два "каліфорнійських", один - з Санкт-Петербурга та один "британський".

Коронавірус в Ізраїлі

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Переклад: Катерина Комолова