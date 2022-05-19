Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

Палата громад Канади визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Ми пам’ятаємо геноцид кримських татар 1944 року і ми працюємо над тим, щоб світ разом з нами пам’ятав ці жахливі події. Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду", - написала вона.

Відтепер у Канаді 18 травня кожного року буде проходити День пам'яті депортації кримських татар. Ковалів пригадала слова Зеленського, який учора сказав, що у 1944 році кати народу були впевнені, що переселені татари не повернуться до Криму. А тепер нинішні кати хочуть зруйнувати наше життя, проте у них нічого не вийде.

Депортація кримських татар: що відомо

18 травня 1944 року з Криму був примусово депортований кримськотатарський народ. Офіційною причиною послужило звинувачення всього народу у співпраці з Третім Рейхом.

Депортованим відводили від декількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували на залізничні станції. Звідти ешелони з ними відправляли в місця заслання. Депортовані були вивезені в республіки Центральної Азії, Уралу, Комі, Сибіру.

Протягом двох перших років заслання в результаті жорстких умов перевезення, хвороб, рабської праці загинули за різними оцінками до 46% всіх депортованих.

За даними НКВС, було депортовано 183 155 кримських татар. Учора, 18 травня, МЗС України закликало світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.