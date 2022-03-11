Абрамович володіє 28% акцій у металургійній компанії Evraz, яка працює на Заході Канади.

Канада оголосила про запровадження чергового раунду санкцій, в тому числі проти високопоставленого олігарха Романа Абрамовича і 32 компаній, які пов'язані з воєнним сектором Російської Федерації.

Про це повідомляє CBC News.

Загалом нові санкції запроваджено проти п'яти топ-бізнесменів, які, як вважається, сприяли президенту РФ Володимиру Путіну вести війну проти України.

Також санкції запроваджено проти 32 організацій і компаній, пов'язаних з російськими збройними силами і службами безпеки, в тому числі проти російської служби зовнішньої розвідки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що російська еліта буде позбавлена можливості займатися бізнесом у Канаді, а її активи будуть заморожені.

Зазначається, що олігарх Абрамович володіє 28% акцій у металургійній компанії Evraz, яка працює на Заході Канади.

Напередодні він потрапив під санкції Великобританії разом з кількома іншими російськими олігархами.

Канада раніше запровадила санкції проти десяти представників російських нафтових і газових монополістів "Роснафта" і "Газпром". Крім цього, Канада виступила за зупинку членство Росії в міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол).

Також стало відомо, що ведеться обговорення можливості безвізового режиму з Канадою для українців, які тікають від війни.

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