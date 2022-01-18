Очільниця канадського МЗС висловилася про справу щодо збиття літака на прес-конференції з українським колегою.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Іран проігнорував ультиматум у справі збиття у січні 2020 року літака "Міжнародних авіаліній України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Жолі сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Вона наголосила, що глибоко віддана необхідності встановленню справедливості у справі збиття літака МАУ.

"У цьому сенсі ми домовились не лише продовжувати працювати непохитно, але оскільки Іран не відповів на наш ультиматум, ми добиватимемося справедливості на міжнародних форумах, і ми це робитимемо невідкладно разом з Великою Британією і Швецією", – наголосила Жолі.

Читайте такожДанілов назвав терактом збиття літака МАУ в ІраніНагадаємо, 18 січня Україна і Канада домовились про низку кроків для забезпечення справедливості у справі збиття Іраном літака МАУ.

Довідка УНІАН. 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 людей. На борту Boeing 737 були 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "внаслідок ненавмисної людської помилки" та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для переговорів з Іраном.

17 березня Іран представив остаточний звіт про розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи ППО, який визначив його як ворожу мету.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану є відповідальною за катастрофу.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ.

У заяві сказано, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

Чотири країни мають намір притягнути Іран до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

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