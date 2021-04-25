За її словами, газопровід "Північний потік - 2", що будується, необхідно "позбавити політичної підтримки".

Кандидат на пост канцлера Німеччини від партії "Союз-90"/"Зелені" Анналєна Бербок вважає, що країнам Європи слід посилити тиск на Росію у світлі скупчення російського військового контингенту на кордоні з Україною.

Як повідомляє Deutsche Welle, таку думку вона висловила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, опублікованому в неділю, 25 квітня.

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Так, за її словами, газопровід "Північний потік - 2", що будується, необхідно "позбавити політичної підтримки".

Крім того, співголова німецьких "зелених" не обійшла стороною прагнення України встановити більш тісні зв'язки з Заходом. Суверенні держави мають право самостійно приймати рішення про участь в альянсах, це саме можна сказати і щодо перспективи членства України в ЄС і НАТО, підкреслила Бербок. На її думку, Москві слід направити відповідне послання. Однак, у випадку з Україною, пріоритетом виступає "негайна стабілізація" ситуації, а кроки щодо вступу в Північноатлантичний альянс до цього "нереалістичні", зазначила вона.

Куди подінеться Меркель?

Ангела Меркель обіймає посаду федерального канцлера Німеччини з 2005 року. До неї головою німецького уряду був Герхард Шрьодер.

В жовтні 2018 року вона заявила, що піде з посади голови своєї партії ХДС, але залишиться канцлером до кінця поточної каденції. Новим лідером політичної сили стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка також обіймає посаду міністра оборони Німеччини.

В новорічному привітанні Меркель підтвердила намір піти з політики після виборів у 2021-му році. Тож це було її останнє новорічне звернення до німців.

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Автор: Світлана Закелова