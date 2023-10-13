На тлі заяви з Катару біржові ціни на газ підскочили вперше з початку року.

Влада Катару пригрозила припинити постачання газу, якщо Ізраїль не зупинить бомбардування сектору Газа.

"Якщо бомбардування гази не припиняться, ми припинимо газопостачання світу", - заявив верховний головнокомандувач збройними силами Катару Тамім ібн Хамад Аль Тані.

На тлі заяви з Катару біржові ціни на газ вперше з початку року подолали позначку $600 за тисячу кубометрів. Примітно, що в даний час підземні сховища газу в Євросоюзі заповнені.

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Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зупинка подачі електроенергії і води і продовольства людям в секторі Газу є порушенням прав людини, передає Анадолу. У зв'язку з цим він повідомив, що Туреччина відправила в аеропорт єгипетського міста Ель-Аріш літак з гуманітарною допомогою для населення гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали всіх на своєму шляху і захоплювали населені пункти. В даний час відомо, що від рук бойовиків загинуло не менше тисячі ізраїльтян.

У відповідь на напад влада Ізраїлю оголосила мобілізацію і початок операції "залізні мечі". В рамках цієї операції ЦАХАЛ завдає ударів по сектору Газа. Військовим вже вдалося ліквідувати кількох ватажків ХАМАСу.

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