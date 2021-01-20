Єгипет розірвав дипломатичні відносини з Катаром після того, як звинуватив Доху в дестабілізації ситуації в регіоні, підтримці терористичної та екстремістської діяльності та фінансуванні угруповань, пов'язаних з Іраном.

Офіційні Каїр і Доха домовилися про відновлення дипломатичних відносин.

Читайте такожЕмір Катару вперше прокоментував конфлікт з арабськими країнамиПро це повідомило Міністерство закордонних справ Єгипту.

Відносини між двома країнами були розірвані в 2017 році.

"У зв'язку з виконавчими кроками щодо виконання взаємних зобов'язань <...> Арабська Республіка Єгипет і Держава Катар сьогодні, 20 січня 2021 року, обмінялися двома офіційними меморандумами, відповідно до яких дві країни погодилися відновити дипломатичні відносини» ,- йдеться в повідомленні МЗС Єгипту в Facebook, передає kommersant.

Катарська криза

Єгипет розірвав дипломатичні відносини з Катаром після того, як звинуватив Доху в дестабілізації ситуації в регіоні, підтримці терористичної та екстремістської діяльності та фінансуванні угруповань, пов'язаних з Іраном. Також відносини з Катаром розірвали Саудівська Аравія, ОАЕ і Бахрейн. На початку січня 2021 року всі чотири країни підписали заяву про примирення з Катаром і повідомили про повне відновлення дипломатичних відносин після трьох років конфлікту.

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Автор: УНІАН