Росія припинила розслідування справи про катастрофу літака AZAL, - МЗС Азербайджану

Голова МЗС Азербайджану заявив, що Баку очікує виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом.

Росія припинила розслідування справи про катастрофу літака AZAL, що викликає у Баку серйозні питання. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, пише Report.

Очільник МЗС Азербайджану розповів журналістам, що Слідчий комітет Росії надіслав до Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи, зміст якого викликав подив.

"У листі вказувалося, що кримінальну справу вже припинено. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання", - зазначив Байрамов.

Міністр наголосив, що Азербайджан очікує виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом. Він нагадав, що Москва визнала факт ураження літака, а також пообіцяла виплатити компенсації.

"Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведено до кінця", - сказав Байрамов.

Катастрофа літака AZAL - про що варто знати

Нагадаємо, що катастрофа літака Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) сталася 25 грудня 2024 року. Він виконував рейс J2-8243 Баку-Грозний і зазнав аварії за 3 км від Актау в Казахстані.

На початку 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав провину за інцидент на представників РФ. Також він викрив російську владу у спробах приховати обставини катастрофи літака.

На зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані в жовтні російський диктатор Володимир Путін визнав, що причиною трагедії могли стати уламки від двох ракет, які випустила ППО Росії. За словами голови Кремля, ракети нібито не вразили літак, а вибухнули за кілька метрів від нього.

Крім того, Путін переклав провину за цей інцидент на Україну. Він заявив, що ППО Росії нібито намагалася збити українські дрони, але під атаку потрапив літак AZAL.

Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, писало, що літак збили з російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С". Журналістам розповіли, що з літака, який розбився в Казахстані, вилучили фрагмент російської ракети:

Нагадаємо, що на борту літака перебували 67 осіб. Унаслідок катастрофи загинули 38 осіб, а вижили - 29 осіб.

