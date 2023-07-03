Стоктон Раш попередив пасажирів, що подорож буде темною, але є шанс побачити біолюмінесцентних істот.

З'ясувалося, що пасажири на борту затонулого підводного апарату "Титан", ймовірно, провели свої останні хвилини, слухаючи музику в темряві і спостерігаючи за морськими істотами в глибині.

Батько і син Шахзада Дауд, 48 років, і Сулеман Дауд, 19 років, були серед жертв. Крістін Дауд, дружина Шахзади і мати Сулемана, розповіла про приготування, проведені Стоктоном Рашем, пілотом судна і засновником і генеральним директором OceaGate, компанії, яка організувала цю подорож, пише Independent.

Раш завжди рекомендував "дієту з низьким вмістом шлаків" за день до рейсу, який повинен був тривати 12 годин, і радив дайверам носити товсті шкарпетки і шапку, тому що чим далі судно занурюється в океан, тим холодніше стає.

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Він попередив пасажирів, що подорож буде темною, але є шанс побачити біолюмінесцентних істот.

Завантажте деякі з ваших улюблених пісень на свій телефон, щоб поділитися ними з іншими через Bluetooth-динамік, але не музику в стилі кантрі, як повідомляється, сказав їм.

Катастрофа субмарини "Титан" - подробиці

Всі п'ятеро на борту туристичного підводного човна "Титан" були визнані мертвими 22 червня після того, як на судні стався "катастрофічний вибух".

Хвостовий конус підводного апарату був знайдений приблизно в 1600 футах від носової частини уламків Титаніка після п'ятиденної шаленої пошукової операції в північній частині Атлантичного океану.

Уламки "Титану" були доставлені на берег глибоководними роботами минулої середи, оскільки Берегова охорона США продовжує операції з відновлення після катастрофічного вибуху субмарини.

Уламки титану вперше були помічені на фотографіях після того, як Берегова охорона оголосила, що ROV (транспортні засоби з дистанційним управлінням) знайшли свої камери в морі уламків в 1600 футах від носової частини Титаніка, приблизно на 12 000 футів нижче поверхні океану.

Pelagic Research Services, компанія, яка керувала ROV, яка зробила попередні висновки про сміття, заявила, що її команда успішно завершила морські операції і зараз перебуває в процесі демобілізації після 10 днів роботи.

На фотографіях з пристані видно, що кілька частин підводного апарату піднімаються з корабля, включаючи носовий обтічник з характерним круглим вікном.

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