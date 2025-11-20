Архітектурний внесок у створення "скульптури" роблять морські хвилі, які стоншують брилу.

Українські полярники, що перебувають в Антарктиці, зафіксували незвичайний айсберг, який дуже нагадує загадковий монумент, що вкритий простирадлом.

На відео, яке оприлюднили дослідники, можна побачити айсберг, форма якого справді нагадує скульптуру, яку нібито збираються відкрити на розсуд нетерплячої публіки.

"Погляньте, який цікавий айсберг зустріли наші полярники під час морського виходу. Неначе скульптура перед презентацією - вкрита білим простирадлом. Як же утворилася така краса? Насправді тут немає особливих закономірностей, лише природна випадковість", - зазначають науковці.

Вони пояснюють, що до створення такої краси "причетні" два моменти. Перший - оскільки тріщини в льодовиках проходять здебільшого вертикально, це сприяє відколюванню таких видовжених прямокутних форм з уривчастими краями. Другий - свій архітектурний внесок у створення дивовижного "монумента" роблять морські хвилі, які стоншують брилу, поступово відколюючи від неї шматки.

"Отак працює скульптурна майстерня антарктичної природи", - констатують у центрі.

Краса айсбергів вражає

Нагадаємо, нещодавно Національний антарктичний науковий центр показав фото дивовижних айсбергів. За словами науковців, айсберги іноді мають блакитний колір й процес цей дуже тривалий. Також відомо, що деяким айсбергам - тисячі років.

Суть у тому, що щорічно льодовик збільшується внаслідок випадіння та ущільнення снігу. Під вагою бульбашки повітря стискаються і частково розчиняються, лід стає прозорішим, але розчинений у ньому кисень пропускає лише синій колір. Останній вільно розповсюджується у товщі крижаних брил на відстані до десяти метрів. Таким айсбергам може бути тисячі років.

