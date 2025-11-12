Цікаво, що приблизно 90 відсотків крижаних гігантів приховано під водою.

Айсберги - крижані велетні, головним джерелом яких є Антарктика, бувають завбільшки з машину чи будинок, а іноді сягають масштабів цілого міста або країни.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі. Українські дослідники зробили та оприлюднили відео, на якому крижані гіганти, що нагадують трейлер фентезі-фільму.

Йдеться, що найбільший із зафіксованих у світі айсбергів - B-15 - мав площу близько 11 тис. кв. кілометрів. Це дорівнює території Катару або острова Ямайка. У 2000 році він відколовся від Антарктиди, а потім розпався на менші частини.

"Цікаво, що приблизно 90 відсотків айсберга приховано під водою. Те, що ми бачимо над поверхнею, - лише невелика частина. Саме звідси й походить відомий вислів "верхівка айсберга", - зазначають науковці.

Новини про айсберг

Нагадаємо, раніше українські полярники оприлюднили фото айсберга, що був схожий на білий сендвіч з синім прошарком. За словами науковців, колись давно цей айсберг був частиною льодовика на суходолі та тоді в ньому утворилася тріщина, яка заповнилася талою водою й замерзла.

Саме це і є синя смуга. Тоді тріщина проходила вертикально, але потім шматок відколовся та перевернувся. Це припущення підтверджують ледь помітні смуги на білій частині - фірновому льоді.

Він утворюється нашаруваннями снігу, який під дією власної ваги стискається до структури пористого шоколаду, із замкнутими бульбашками повітря. Ймовірно, материнський льодовик "сендвіча" був малорухомий, бо тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації. Тому вода, що заповнила тріщину, не витекла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки "бутерброду".

