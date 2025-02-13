Помічник президента Дональда Трампа і спеціальний президентський представник з питань Росії та України Кіт Келлог 13-22 лютого здійснить візит до Німеччини, Бельгії та України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.
Зокрема, Келлог відправиться до Європи з метою "просування мети президента Трампа із забезпечення миру через силу в Україні і відстоювання національних безпекових інтересів Сполучених Штатів Америки".
У Німеччині Келлог братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, а у Бельгії відвідає штаб-квартири НАТО і Євросоюзу у Брюсселі, де він працюватиме з союзниками і партнерами з Європи, які готові взаємодіяти з США для припинення війни Росії проти України і відновлення стабільності на континенті.
"В Україні, він зустрінеться з урядовими посадовцями і приватними громадянами, які мужньо тримаються майже три роки", - сказано у повідомленні.
Також відзначається, що президент Трамп чітко наголосив, що бойові дії мають припинитися, і США готові підтримати довготривале рішення.
"Спеціальний президентський представник Келлог налаштований здійснювати жорстку дипломатію для досягнення мети президента", - наголошується у повідомленні.
Візит Кіта Келлога до України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, очікується, що Келлог відвідає Україну вже наступного тижня, а саме 20 січня.
Нещодавно видання Semafor з посиланням на трьох західних чиновників, знайомих із переговорами, стверджувало, що Келлог повідомив союзникам, що готує різні варіанти припинення війни в Україні, які має представити президенту Дональду Трампу.
Також Келлог роз'яснив позицію щодо проведення виборів в Україні. Зокрема, проведення президентських виборів є ознакою демократичної держави, але Україна не повинна це робити до припинення бойових дій, оскільки це суперечить Конституції країни.
Водночас у МЗС розкрили деталі візиту Келлога до Києва. В Україні мають намір донести до представника Трампа детальну інформацію про стан справ на фронті, про українське бачення шляхів до справедливого і всеосяжного миру.