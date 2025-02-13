Кіт Келлог має намір зустрітися в Україні з урядовими посадовцями та приватними громадянами.

Помічник президента Дональда Трампа і спеціальний президентський представник з питань Росії та України Кіт Келлог 13-22 лютого здійснить візит до Німеччини, Бельгії та України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Зокрема, Келлог відправиться до Європи з метою "просування мети президента Трампа із забезпечення миру через силу в Україні і відстоювання національних безпекових інтересів Сполучених Штатів Америки".

У Німеччині Келлог братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, а у Бельгії відвідає штаб-квартири НАТО і Євросоюзу у Брюсселі, де він працюватиме з союзниками і партнерами з Європи, які готові взаємодіяти з США для припинення війни Росії проти України і відновлення стабільності на континенті.

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"В Україні, він зустрінеться з урядовими посадовцями і приватними громадянами, які мужньо тримаються майже три роки", - сказано у повідомленні.

Також відзначається, що президент Трамп чітко наголосив, що бойові дії мають припинитися, і США готові підтримати довготривале рішення.

"Спеціальний президентський представник Келлог налаштований здійснювати жорстку дипломатію для досягнення мети президента", - наголошується у повідомленні.

Візит Кіта Келлога до України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, очікується, що Келлог відвідає Україну вже наступного тижня, а саме 20 січня.

Нещодавно видання Semafor з посиланням на трьох західних чиновників, знайомих із переговорами, стверджувало, що Келлог повідомив союзникам, що готує різні варіанти припинення війни в Україні, які має представити президенту Дональду Трампу.

Також Келлог роз'яснив позицію щодо проведення виборів в Україні. Зокрема, проведення президентських виборів є ознакою демократичної держави, але Україна не повинна це робити до припинення бойових дій, оскільки це суперечить Конституції країни.

Водночас у МЗС розкрили деталі візиту Келлога до Києва. В Україні мають намір донести до представника Трампа детальну інформацію про стан справ на фронті, про українське бачення шляхів до справедливого і всеосяжного миру.

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