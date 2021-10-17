У серпні було зареєстровано 56 тис. заяв, що на 40% більше, ніж рік тому.

Кількість прохачів притулок у країнах Євросоюзу значно зросла, в тому числі через значне збільшення кількості біженців з Афганістану.

Про це йдеться в повідомленні Deutsche Welle.

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Як заявила директор Європейського агентства з підтримки надання притулку (EASO) Ніна Грегорі, згідно з попереднім звітом, в серпні 2021 року в ЄС було подано приблизно на 40% більше заяв про надання притулку, ніж за аналогічний період у попередньому році.

Всього в країнах ЄС в серпні 2021 року було зареєстровано 56 тисяч таких заяв.

"Що стосується кількості заяв про надання притулку, то зараз ми в Європі знаходимося майже на тому рівні, що був до пандемії коронавірусу", - заявила керівниця EASO. За її словами, тільки афганські громадяни подали в серпні близько 10 тисяч заяв на надання притулку в ЄС. Частина цих заяв надійшла від тих, кого евакуювали з Афганістану літаками з аеропорту Кабула. Крім того, також афганці, які вже протягом тривалого часу живуть в Європі, подавали клопотання про притулок, зазначила Грегорі.

"Ми повинні готуватися до складної ситуації з міграційним рухом з Афганістану в Європу", - попередила глава EASO. Вона також додала, що її відомство тісно співпрацює з Єврокомісією та відповідними установами країн-членів ЄС з цього питання. За словами Грегорі, зараз триває робота над збільшенням можливості прийому біженців на Балканах.

Захоплення влади в Афганістані:

Захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" у серпні призвело до хвилі біженців з цієї країни.

Ряд країн організували евакуацію повітряним мостом через Кабульський аеропорт, який на той момент ще контролювали американські військові.

Автор: Тетяна Герасименко