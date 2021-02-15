Ювіляра звати Ларрі. Його привіз на Downing Street у 2011 році тогочасний прем'єр Девід Кемерон.

Кіт Ларрі - головний мишолов резиденції британського прем'єра - відзначає ювілей на посаді - 10 років на службі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Даунінг стріт - як зазначено на офіційному сайті - вусань не лише ловить гризунів. З-поміж його обов'язків: вітати гостей, стежити за охороною та перевіряти стан антикварних меблів.

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На таку роботу Ларрі потрапив із притулку ще за прем'єра Девіда Кемерона в 2011 році. Тоді коту було лише чотири. Ларрі прижився і став улюбленцем не лише Кабміну, а й всієї Великої Британії.

Часто його можна було помітити на офіційних зустрічах, які проводили в резиденції прем'єра. Але у 2019 році Ларрі змушений був поступитися своїм робочим місцем собаці.

Новий очільник британського уряду Борис Джонсон привіз на Downing Street свого чотирилапого друга Дайлін. І тепер Ларрі не часто можна побачити на офіційних прийомах в резиденції прем'єра.

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Автор: УНІАН