Китай і Росія провели треті спільні протиракетні навчання

Маневри відбулися на тлі занепокоєння Пекіна і Москви американськими планами зі створення "Золотого купола".

Китай і Росія на початку грудня здійснили третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ. У Пекіні підкреслюють: маневри "не спрямовані проти жодної третьої сторони" та "не пов’язані з поточною міжнародною ситуацією", пише Reuters.

Навчання стали продовженням серії контактів між військовими двох країн. Лише минулого місяця Москва і Пекін проводили переговори щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні — артилерійські та протичовнові тренування в Японському морі.

Розширена військова співпраця відбувається в межах партнерства "без обмежень", яке Росія та Китай уклали напередодні вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Угода передбачає регулярні спільні навчання та посилення координації збройних сил.

Обидві країни висловлюють стурбованість наміром президента США Дональда Трампа створити нову систему протиракетного захисту "Золотий купол" та можливістю відновлення ядерних випробувань, які не проводилися понад 30 років.

У Пекіні та Москві заявляють, що ці плани Вашингтона можуть призвести до подальшої ескалації та підриву стратегічного балансу.

