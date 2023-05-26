МЗС Китаю озвучило власне бачення того, чому Росія напала на Україну.

Причиною війни в Україні стали "проблеми з управлінням безпекою" в Європі. Про це заявила на брифінгу офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

"Українська криза - це трагедія, якої можна було б уникнути. Але вона прийшла до того, де вона стоїть сьогодні. Є болючі уроки, над якими повинні серйозно задуматися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи", – заявила вона.

Спікер китайського МЗС підкреслила, що Пекін завжди виносить "власне незалежне рішення", відштовхуючись від суті питання.

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"Ми твердо стоїмо на боці миру і діалогу, на правильній стороні історії. Ми були і будемо залишатися відданими сприянню мирним переговорам. Ми готові працювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати грати конструктивну роль в пошуку політичного врегулювання української кризи", – заявила Мао Нін.

Візит китайського посланця до Європи

Минулого тижня Китай направив до Європи свого спеціального посланця Лі Хуея, який в минулому багато років був послом КНР в Москві. Завданням Лі було відвідати Україну, Росію і ключові країни Європи з метою підготувати грунт для запуску мирного процесу в Україні.

У рамках візиту в Україну Лі Хуей зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, главою офісу президента Андрієм Єрмаком, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністрами інфраструктури, енергетики і оборони. За підсумками візиту були зроблені спільні заяви без особливої конкретики: домовилися "працювати разом" над пошуками шляхів встановлення миру.

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