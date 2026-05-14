Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що вони говоритимуть

Це перший за 9 років візит президента США до Китаю. Глава білого дому привіз із собою Маска і Кука.

Президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні та зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Перший за 9 років візит глави Білого дому до Піднебесної висвітлюють усі світові ЗМІ. Так, за даними CNN, Трамп вийшов з автомобіля в самому центрі китайської столиці, де біля будівлі Великого залу народних зборів його зустрічав Сі Цзіньпін. Він привітав Трампа рукостисканням.

Після обміну рукостисканнями розпочалася церемонія привітання. Трамп і Сі Цзіньпін пройшли по червоній доріжці під звуки урочистої музики.

З ким приїхав Трамп

У поїздці до Китаю Трампа супроводжують члени його команди з питань національної безпеки та економіки, зокрема держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Хегсет, торговий представник Джеймісон Грір та глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Крім чиновників, з Трампом до Китаю також поїхали генеральні директори компаній, зокрема Дженсен Хуанг (Nvidia) і Тім Кук (Apple), а також керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Про що йтиметься

Як повідомляє CNN, у перший день 3-денного візиту лідери проведуть двосторонню зустріч, після якої відбудеться візит до Храму Неба та державний банкет.

Сьогодні на зустрічі Трамп і Сі Цзіньпін обговорять гострі питання, зокрема технології, торгівлю, Іран і Тайвань.

Очікується, що сторони підпишуть низку економічних угод у галузі авіації, енергетики та сільського господарства.

Візит Трампа до Китаю: новини

Про точні дати візиту Дональда Трампа до Китаю офіційно стало відомо вранці 11 травня. Міністерство закордонних справ КНР опублікувало офіційне підтвердження, повідомивши, що на запрошення Сі Цзіньпіна президент США відвідає Пекін з триденним візитом.

Раніше цей візит було відкладено через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого.

