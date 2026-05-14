У Словаччині несподівано заявили, що постачатимуть Україні більше боєприпасів

Пеллегріні розповів, що Словаччина стала одним з основних виробників боєприпасів у рамках НАТО.

Словаччина постачає боєприпаси Україні "мільйонними" обсягами, і ця кількість у майбутньому продовжить зростати. Про це заявив президент країни Петер Пеллегріні після зустрічі представників Бухарестської дев'ятки, пише Teraz.

За його словами, Словаччина активно інвестує у виробництво зброї, і військово-промисловий комплекс зараз формує майже 3% ВВП країни. Завдяки цьому, каже Пеллегріні, Словаччина стала одним з основних виробників боєприпасів у рамках НАТО.

Він заявив, що країна на комерційній основі постачає боєприпаси Україні "мільйонними" обсягами, і "це число продовжуватиме зростати в майбутньому". Він також назвав Україну країною з найкращими знаннями сучасної війни. На його думку, Київ може запропонувати свої розробки і досвід сусіднім країнам, у тому числі Словаччини.

Також Пеллегріні сказав, що НАТО є і буде єдиним, попри те, що між країнами-членами та Сполученими Штатами існує напруженість.

"Звичайно, існує потреба зміцнити європейський стовп у рамках НАТО не як окремого утворення, а посилити відповідальність за оборону та зміцнити наші можливості захищатися в рамках НАТО. Що, звичайно, також пов'язано з необхідністю збільшення витрат на оборону", – сказав він.

Позиція Словаччини щодо підтримки України

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Словаччини підтвердила відмову від військової підтримки України. Зокрема, Педдегріні підкреслив, що Братислава не буде військово підтримувати Україну, а також не відправлятиме своїх військових. Крім того, президент Словаччини поділився, що його країна не братиме участі в гарантіях позики України з боку Європейського Союзу на 90 млрд євро.

Також президент Словаччини заявляв, що передача винищувачів МіГ-29 Україні попереднім урядом була помилкою. Він нагадав, що коли був прем'єр-міністром, розпорядився зберегти словацькі винищувачі МіГ-29 до того моменту, поки їх не замінять нові американські літаки F-16. Пеллегріні не погодився з твердженням попередньої урядової коаліції, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту.

