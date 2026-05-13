Попереду ще ракети: масована атака РФ триватиме до завтрашнього обіду, - Флеш

Можливо, незабаром станеться комбінований удар по центральній та західній Україні.

Масована комбінована атака РФ, яку сьогодні розпочала Росія, ймовірно, триватиме до обіду 14 травня. Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, ворог здійснює комбіновану масштабну атаку, яку Сили оборони очікували. Сьогодні вже нараховано кілька сотень "Шахедів", які противник застосував. Багато дронів було з півдня, півночі, додав він та зазначив, що атака, ймовірно, триватиме до завтра.

"Вважаю, що це може бути завтра до обіду, десь так. Тобто, вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім може бути ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо "шахедних" запасів, щоб атакувати нас сьогодні й завтра", - сказав фахівець.

Через це Флеш звернувся до людей з проханням перебувати в укриттях, щоб мінімізувати ризики через атаки "Шахедів".

Він також сказав, що сьогодні основною ціллю противника була Західна Україна, куди будуть направлені удари ворога, наприклад, вночі, точно сказати складно. Можливо, це буде центральна Україна, чи комбінована атака по центральній та західній частинам країни, зазначив Флеш.

Масована атака 13 травня

Як писав УНІАН, зранку 13 травня армія РФ почала атакувати "Шахедами" Україну. Зокрема, цілями окупантів стали Київ та Одеса. Фахівець з питань РЕБ і зв’язку, радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що РФ намагається змінити тактику застосування ударних дронів. Сьогодні "Шахеди" рухалися, у тому числі уздовж кордону Білорусі на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. За словами Флеша, ворог розраховує перевантажити ППО України, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на захід.

Згодом Росія почала масовану атаку безпілотниками на західні області України. Дрони атакували Рівне та область, сталося влучання у житловий будинок – є загиблі та поранені. Також під масованою атакою опинився Луцьк, Ковель, де через влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок. За медичною допомогою звернулися п’ятеро людей. Під ударом - Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. За даними очевидців, дрон дістався і курортного Буковеля.

